LIVE NAPOLI - LAZIO 1-0 COPPA ITALIA 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al San Paolo va in scena il primo quarto di finale di Coppa Italia: il Napoli, in crisi nera in campionato, prova a rifarsi contro i campioni in carica della competizione, in gran forma20:15

PREPARTITA

Napoli - Lazio è valevole per i quarti di finale di Coppa Italia 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 20:45 allo stadio San Paolo di Napoli.

Arbitro di Napoli - Lazio è Massa di Imperia con assistenti Mondin e Di Iorio. Al VAR ci saranno Nasca e Costanzo.

Il Napoli, reduce in campionato dalla sconfitta casalinga per 2-0 contro la Fiorentina, cerca di tornare alla vittoria per proseguire il suo cammino in Coppa Italia ed allontare la crisi. Ancora indisponibili Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly a cui si aggiunge Allan. A centrocampo dovrebbe giocare il nuovo acquisto Demme mentre in attacco spazio al tridente Lozano, Milik e Insigne. La sfida è molto difficile in quanto avversario è la Lazio che arriva al match in un momento di forma straordinario: 11 successi consecutivi in campionato che hanno portato la squadra di Inzaghi al terzo posto in classifica. Assenti nella formazione bianco celeste sicuramente Luis Alberto, Marusic e Lukaku. L'attacco sarà affidato alla coppia intoccabile Caicedo-Immobile.

Probabili formazioni:

Napoli: Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Lozano, Milik, Insigne. All. Gattuso

Lazio: Strakosha, Bastos, Luiz Felipe, Acerbi, Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Jony, Caicedo, Immobile. All. Inzaghi



Dove vedere Napoli - Lazio di Coppa Italia 2019/2020, in diretta tv e streaming

Napoli - Lazio si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 21 gennaio oppure in diretta esclusiva su Rai1: match visibile anche su laptop, smartphone e tablet attraverso il servizio Rai Play.

Il calendario completo di Coppa Italia