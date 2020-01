(23) EMRE CAN (C)

PREPARTITA

Juventus - Roma è valevole per i quarti di finale di Coppa Italia 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Roma è Rocchi di Firenze con assistenti Ranghetti e Liberti. Al VAR ci sarà Banti.

La Juventus reduce dalla vittoria in campionato contro il Parma per 2-1 con la doppietta di Cristiano Ronaldo, cerca di raggiungere le semifinali in Coppa Italia. Sarri dovrebbe fare riposare Dybala affidando l'attacco a Douglas Costa, Higuain e Cristiano Ronaldo. La Roma cercherà di invertire i pronostici che la vedono sempre sconfitta negli ultimi anni all'Allianz Stadium. Mister Fonseca dovrà fare a meno dello squalificato Dzeko. In attacco al suo posto giocherà Kalinic.

Probabili formazioni:

Juventus: Buffon, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All.: Sarri

Roma: Lopez, Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov, Cristante, Diawara, Ünder, Lo. Pellegrini, Kluivert, Kalinic. All.: Fonseca



Dove vedere Juventus-Roma di Coppa Italia 2019/2020, in diretta tv e streaming

Juventus - Roma si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 22 gennaio oppure in diretta esclusiva su Rai Uno: match visibile anche su laptop, smartphone e tablet attraverso il servizio Rai Play.

Il calendario completo di Coppa Italia