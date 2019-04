LIVE MILAN - LAZIO 0-0 COPPA ITALIA 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Inzaghi a differenza del collega decide di puntare sulla formazione tipo: 3-5-2 con Immobile e Correa in attacco

Correa cerca di sfondare in area ma viene chiuso da Calabria

Immobile fermato per posizione irregolare. Ritmi subito alti

Bakayoko salta due uomini in slalom, chiude poi la difesa biancoceleste

Errore di Calabria, calcio di punizione sulla trequarti per la Lazio, che guadagna metri

Milinkovic cerca di sorprendere Reina sugli sviluppi della punizione di Luis Alberto, nessun problema per il portiere rossonero

A terra Milinkovic-Savic per un problema a un ginocchio

Rientra Milinkovic, nulla di grave per lui

14'

Milinkovic-Savic non ce la fa: crolla in campo in lacrime. Dentro Parolo