LIVE JUVENTUS - SPAL 0-0 COPPA ITALIA 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Sono tre i precedenti tra Juventus e SPAL in Coppa Italia, tutti tra il 1962 e il 1973 in casa dei ferraresi. Dopo aver perso la prima sfida nel 1962, la Juventus ha ottenuto la vittoria nelle due successive.19:26

La formazione della SPAL: 3-4-1-2 per Marino, che opta per Berisha - Okoli, Vicari, Ranieri - Dickmann, Missiroli, Esposito, Sernicola - Seck - Floccari, Brignola.20:00

Pirlo opta in attacco per la coppia Morata - Kulusevski, con Ronaldo non convocato per la sfida. Spazio ai giovani Fagioli e Dragusin, in difesa coppia centrale composta da de Ligt e Demiral19:55