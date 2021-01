LIVE NAPOLI - SPEZIA 4-0 COPPA ITALIA 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Gattuso sceglie il modulo 4-3-3 con Politano, Lozano ed Insigne nel tridente offensivo. A centrocampo, oltre alle conferma di Zielinski e Demme, troviamo il giovane macedone Elmas. In difesa, l’allenatore degli azzurri schiera Hysaj, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In porta, ritorna Ospina.20:47

Italiano conferma il modulo 4-3-3 con il tridente formato da Verde, Galabinov e Gyasi. In mezzo al campo, l'allenatore dei bianconeri opta per Ricci con Estevez ed Acampora ai suoi fianchi. Davanti all’estremo difensore Krapikas, Ismajli e Terzi guidano la difesa con Dell’Orco e Vignali a presidiare le corsie laterali.20:47

Lancio dalle retrovie partenopee per lo scatto in avanti di Lozano. L'attaccante messicano viene anticipato da Krapikas che si impossessa del pallone.21:05

GOL! NAPOLI-Spezia 1-0! Rete di Koulibaly. Dopo una serie di rimpalli in area di rigore spezzina, il tiro di Zielinski dal limite dell'area di rigore finisce sulla traversa. Sulla respinta del legno, si avventa Hysaj che rimette palla in area piccola per Koulibaly che di tacco realizza il gol del vantaggio partenopeo.

Lancio lungo di Koulibaly per l'inserimento repentino di Lozano in area di rigore. Il guardalinee segnala la posizione di fuorigioco dell'attaccante azzurro.21:17

GOL! NAPOLI-Spezia 2-0! Rete di Lozano. L'attaccante messicano del Napoli, sfruttando il mal posizionamento della difesa spezzina, scatta sul filo del fuorigioco ed entrato in area di rigore, fredda Krapikas in uscita con una conclusione potente sotto la traversa.

Insigne, servito in area di rigore sulla sinistra da Zielinski, calcia a giro verso la porta ma il suo tiro è troppo centrale per creare problemi a Krapikas che agguanta tranquillamente la sfera di gioco. 21:39

Calcio d'angolo dalla sinistra in area di Acampora. Elmas, ben posizionato in area, allontana la palla.21:41

GOL! NAPOLI-Spezia 4-0! Rete di Elmas. Contropiede del Napoli orchestrato da Insigne che, dopo aver seminato i difensori avversari, suggerisce in area di rigore per Elmas. Il centrocampista macedone del Napoli, a tu per tu con Kaprikas, insacca potentemente la palla in rete.



Guarda la scheda del giocatore Eljif Elmas21:44