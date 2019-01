FINISCE QUI! Il Milan supera il Napoli grazie alla doppietta di Piatek! In semifinale affronterà la vincente tra Lazio e Inter.

INSIGNE! Tiro che termina alto. Ma c’è stata deviazione: sarà corner per gli azzurri.

E ultimo cambio anche per Ancelotti: fuori Malcuit, dentro Callejon.

Ultimo cambio per Gattuso: fuori Paquetà, dentro Rodriguez.

Lancio lungo di Bakayoko per Cutrone, chiuso però in modo efficace da Maksimovic.

Secondo cambio per Gattuso: esce Piatek, entra Cutrone.

Il Napoli fatica a trovare spazi: i rossoneri continuano a chiudersi bene in difesa.

Fallo in attacco di Milik: calcio di punizione per il Milan.

Castillejo viene fermato in posizione di off-side: calcio di punizione per il Napoli.

Brividi per il Milan! Calcio d’angolo battuto sul primo palo, Milik sfiora il pallone di testa ma c’è ancora un buon intervento di Donnarumma a chiudere lo specchio della porta.

MILIK! Tiro troppo debole: nessun problema per Donnarumma.

Cambio anche per il Milan: fuori Borini, dentro Calhanoglu.

Secondo cambio per il Napoli: fuori Diawara, dentro Mertens.

Piatek prova a superare Koulibaly, ma é bravo il difensore senegalese a recuperare il pallone e far ripartire l’azione.

Attacca il Napoli: calcio d’angolo per gli azzurri.

Laxalt prova a servire in profondità Piatek, ma c’è la chiusura di Koulibaly.

MILIK! Grande confusione in area di rigore del Milan, l’attaccante polacco si ritrova il pallone tra i piedi ma è bravo Donnarumma a bloccare il tiro.

Terzo cartellino giallo per il Napoli: è il turno di Koulibaly, che ferma in maniera irregolare Piatek.

Cartellino giallo anche per Milik: intervento duro su Bakayoko.

Buona chiusura di Musacchio su Insigne, diretto in porta.

Cartellino giallo per Malcuit: intervento in ritardo su Piatek.

Doppietta per il centravanti polacco che riesce a sfuggire alla marcatura di Maksimovic e battere Meret: 2-0 Milan!

BORINI! Bella azione del Milan con Castillejo che riesce a cambiare gioco e servire Borini: l’attaccante ex Roma controlla il pallone e calcia in porta, ma il suo tiro viene murato da Koulibaly.

Milik fermato in posizione di fuorigioco: calcio di punizione per il Milan.

22'

INSIGNE! Napoli vicino al pareggio: Insigne controlla in area di rigore e calcia in porta, senza però angolare il tiro. Tutto facile per Donnarumma.