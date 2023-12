Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Artemio Franchi

Città: Firenze

Capienza: 47415 spettatori19:33 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta della partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si affrontano Fiorentina e Parma.19:33

La Fiorentina è reduce dalla vittoria casalinga con la Salernitana per 3-0 in Serie A, mentre il Parma è reduce dalla vittoria esterna sullo Spezia maturata per 0-1 in Serie B.19:31

Formazione FIORENTINA (4-3-3): Christensen - Kayode, Milenkovic, Mina, Parisi - Maxime Lopez, Mandragora - Brekalo, Barak, Sottil - Nzola.20:48

Formazione PARMA (4-2-3-1): Corvi - Coulibaly, Osorio, Circati, Hainaut - Bernabè, Cyprien - Mihaila, Sohm, Benedyczac - Bonny. 20:49

Panchina Fiorentina: Terracciano, Vannucchi, Comuzzo, Pierozzi, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan, Amatucci, Bonaventura, Infantino, Ikoné, Kouame, Beltran.20:48

Panchina Parma: Chichizola, Turk, Balogh, Valenti, Delprato, Di Chiara, Ansaldi, Hernani, Camara, Partpilo, Charpentier, Colak, Man, Begic.20:49

Le scelte di Italiano: torna Nzola dal 1' nel ruolo di centravanti, supportato da Sottil e Brekalo sulle fasce e da Barak al centro. In difesa riecco Mina tra i titolari.20:50

Le scelte di Pecchia: nel Parma va in panchina Partipilo insieme a Man, con Mihaila che completa la trequarti alle spalle di Bonny. A centrocampo ecco Cyprien.20:51

La Fiorentina è la squadra affrontata più volte dal Parma in Coppa Italia; sono ben 15 i confronti, con un bilancio di quattro successi gialloblù, cinque pareggi e sei vittorie viola.19:36

Il Parma è stato eliminato in tutte le ultime tre stagioni in cui ha disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia, con l’ultimo passaggio del turno in questa fase che risale al 14 gennaio 2015 contro il Cagliari (vittoria 2-1 con gol di Paletta e Rispoli).19:37

1' Inizia il primo tempo di FIORENTINA-PARMA!21:02

5' Le due squadre sono vive: il Parma si difende bene e prova a colpire in contropiede contro una Fiorentina che fa la partita. Barak e Benedyczak appaiono i più ispirati. 21:09

9' Il Parma attacca in profondità sfruttando le caratteristiche di Benedyczak: quest'ultimo resce ad eludere Parisi e a presentarsi dinanzi a Christensen. Bravo il portiere della viola ad evitare ulteriori pericoli.21:13

12' Grandissima occasione per la Fiorentina. Spunto di Barak sulla sinistra e cross per Nzola che a porta vuota non riesce a segnare, bloccato da un provvidenziale intervento di Coulibaly.21:14

17' Occasione clamorosa per il Parma con Mihaila: l'attaccante dei crociati si ritrova tutto solo dinanzi a Christensen, ma spreca in malo modo l'opportunità. Bravo il portiere della Fiorentina in uscita.21:20

21' GOL! Fiorentina-PARMA 0-1! Rete di Adrian BERNABE! Al termine di un'azione spettacolare e carambolesca, dopo anche un palo colpito da Bonny, il centrocampista spagnolo trova una splendida conclusione di mancino che termina all'incrocio e sigla il vantaggio.



23' GOL! Fiorentina-PARMA 0-2! Rete di Ange BONNY! Clamoroso uno-due del Parma che in contropiede riesce a siglare il gol del doppio vantaggio: percussione sulla corsia sinistra di Mihaila e cross perfetto per il centravanti dei crociati che batte Christensen in maniera fredda.



28' Grande occasione per la Fiorentina che prova a riaprire il match: ottimo spunto di Kayode sulla destra che imbecca Brekalo che di tacco prova a battere Corvi. La palla esce però di poco fuori a lato.21:33

33' Calcio di rigore inizialmente assegnato alla Fiorentina per fallo di mano di Circati. Dopo il richiamo del Var però la decisione viene cambiata: il fallo di mano commesso da Circati risulta infatti fuori area.21:36

38' Cartellino giallo per Yerry Mina.21:40

38' Cartellino Giallo Leandro Chichizola21:46

40' Grandissima occasione per il Parma che sfiora il gol dello 0-3 con Circati: spettacolare l'intervento di Christensen che tiene a galla la Fiorentina.21:45