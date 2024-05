Diretta Giro d'Italia 2024, la 19a tappa Mortegliano-Sappada: occasione per scalatori, attenzione a Pogacar

Ultimo aggiornamento: 24-05-2024 12:21

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Anche oggi rischiamo di vedere scattare nella 19a tappa la Mortegliano-Sappada di 157 km, la Maglia Rosa Tadej Pogacar. La frazione offre al leader indiscusso della corsa a tappe, l’occasione per centrare l’ennesima prova in salita. Il tracciato presenta una progressiva ascesa, senza strappi veri per i primi 95 km, più o meno. Poi la situazione cambia radicalmente, nell’ultimo terzo della frazione.

Si comincia a salire, con pendenze tra il 9,7 e il 18%, lungo i 4 k che portano al Passo Duron, Gran premio della montagna di seconda categoria. Quindi, l’attacco alla Sella Valcalda, GPM di terza categoria che non dovrebbe creare scossoni prima dei 20 km di scalata fino alla Cima Sappada, con gli ultimi km verso il Gpm di seconda categoria che possono lasciare il segno per le pendenze fino al 15%. Un accenno di discesa permette di rifiatare prima dell’ultima trappola, un tratto al 10% a 2 km dall’arrivo.

LEGGI – Giro d’Italia 2024: la Startlist. Squadre, nomi e numeri di gara dei 176 corridori