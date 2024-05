Giro d'Italia 2024, la tappa di domani: Mortegliano-Sappada. Finale in crescendo sulle montagne

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 19.a tappa del Giro d'Italia 2024: Mortegliano-Sappada. Altra frazione ricca di salite.

La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2024 è la Mortegliano-Sappada. La lunghezza è di 157 km ed è classificata come una tappa 3 stelle. Dislivello 2.850 metri. Si torna sulle montagne dopo la precedente frazione piatta: non siamo di fronte a un tappone durissimo quanto invece di media difficoltà, comunque da non prendere ovviamente sottogamba. La giornata prevede in particolare le scalate del Passo Duron e Sella Valcalda, oltre ovviamente al finale sulla Cima Sappada.

Percorso della diciannovesima tappa: Mortegliano-Sappada

Fonte: Giro d'Italia

I corridori attraverseranno per la maggior parte della tappa il territorio della provincia di Udine, toccando località come San Daniele del Friuli, la Carnia con Tolmezzo, Cercivento e Sappada.

Altimetria della diciannovesima tappa

Fonte: Giro d'Italia

Per i primi 80 km (all’incirca) la tappa non presenta delle particolari difficoltà altimetriche. Una volta superato Tolmezzo l’andamento subirà una certa movimentazione verso l’alto, con la successione delle scalate del Passo Duron, scollinando verso Cercivento e poi di nuovo su con la Sella Valcada e infine la Cima Sappada. A circa -7 dal traguardo la strada discende, con un finale che presenterà comunque degli strappi sino al 10%, sino al chilometro conclusivo che spiana.

Cronoprogramma della diciannovesima tappa