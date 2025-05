Diretta Internazionali d'Italia 2025 oggi 14 maggio, programma e risultati live, l'avversario di Sinner, in campo Alcaraz e Musetti

Ultimo aggiornamento: 14-05-2025 09:51

Con l’avvicinarsi della fase conclusiva degli Internazionali d’Italia, si intensificano gli incontri clou pioggia permettendo. Oggi, 14 maggio, si parte con Carlos Alcaraz (che ha citato ieri una frase dal sapore storico e cinematografico) e Jack Draper sul Centrale dopo Coco Gauff che se la vedrà con Mirra Andreeva.

In serata la bielorussa numero 1 Aryna Sabalenka è contrapposta a Qinwen Zheng e a seguire il nostro Lorenzo Musetti giocherà contro Zverev. Da ricordare anche il doppio femminile con Errani/Paolini contro Eala/Gauff. Ieri i successi di Jasmine Paolini su Diana Shnaider per 6-7, 6-4, 6-2, di Lorenzo Musetti su Daniil Medvedev per 7-5, 6-4 e il ritorno alla vittoria in questo torneo di Jannik Sinner che ha battuto Francisco Cerundolo per 7-6, 6-3.

