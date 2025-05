Diretta Internazionali di Roma 2025 oggi 9 maggio, Passaro-Dimitrov live, programma e risultati. Il debutto di Sinner

Ultimo aggiornamento: 09-05-2025 11:42

Agli Internazionali di Roma 2025 il giorno dopo all’elezione del nuovo papa si continua a giocare ma con un occhio particolare agli americani. Jannik Sinner debutta sabato 10 maggio, dopo gli allenamenti è il momento di dimostrare a che punto è il suo recupero dopo la squalifica.

Attesa oggi per Lorenzo Musetti, che sulla terra battuta sta dando il meglio in questa stagione, e per Passaro. Nel doppio femminile, nel tardo pomeriggio, c’è spazio anche per Paolini/Errani. Vittoria ieri proprio di Jasmine Paolini, Navone supera Cinà in due set e quindi sfiderà Sinner. Fuori Arnaldi, Cocciaretto e Fognini.

