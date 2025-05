Diretta Internazionali d'Italia 2025 oggi 16 maggio, programma e risultati live, la previsione di Sinner

Con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti in semifinale per la prima volta nella storia dei Masters 1000 ci saranno due italiani in semifinale nello stesso torneo. E Jannik sogna di sfidare Lorenzo in finale: “Sarebbe la cosa più bella per Roma, ma ancora ci aspettano due partite difficili – ha detto in conferenza stampa – Se continueremo a giocare così, però, magari un giorno giocheremo contro una partita ancora più importante. Sono contento per Lorenzo perché ha superato un momento non facile a inizio anno e adesso è un giocatore costante”.