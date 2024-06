Il Chelsea vuole monetizzare il più possibile da Rom Lukaku. E per farlo deve individuare l’interlocutore giusto, dopo la Roma che non pare intenzionata a investire sull’attaccante belga. Secondo il Telegraph nonostante gli interessamenti di Napoli (che con Conte l’ha inserito nella lista ma dovrà prima cedere Victor Osimhen) e Fenerbahce, dove in panchina c’è il suo ex allenatore José Mourinho, il giocatore potrebbe finire in Arabia Saudita. Il costo del cartellino si aggira attorno ai 44 milioni.