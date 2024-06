Torniamo su Nicolò Zaniolo. L’Atalanta, in vista del ritorno in Champions League della prossima stagione, vuol regalarsi un colpo che sia anche in prospettiva così avrebbe inserito in lista il classe 1999, propenso a tornare in Italia. Zaniolo ha passato l’ultima stagione all’Aston Villa, ma farà ritorno al Galatasaray. Altro profilo che è stato inserito sul taccuino è quello di Valentin Carboni. Il giocatore, che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Monza, partirà con l’Inter di Simone Inzaghi per essere valutato. Nel caso in cui si decidesse di lasciarlo partire in prestito, allora la Dea si farebbe avanti per aggiungere un giocatore di livello alla rosa.