La Juve non molla su Douglas Luiz, considerato il rinforzo ideale per il centrocampo di Thiago Motta.Il club sarebbe in vantaggio nonostante l’Arsenal. Ma non è l’unico obiettivo, come sappiamo. Oltre a Greenwood ci sarebbe in agenda anche Khephren Thuram, il fratello più piccolo dell’interista Marcus, che ha un contratto in scadenza tra un anno al Nizza. Importante annotazione, poi, riguarda una notizia del Corriere dello Sport, che riporta una manovra per Zirkzee che metterebbe in difficoltà il Milan.