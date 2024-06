Napoli, per il ds Manna accuse durissime: scoppia la bufera sui social su caso Di Lorenzo

Sportitalia condanna l'ex Juve sostenendo che sta facendo disastri e che non è adatto a ricoprire il ruolo, la posizione sulla cessione del capitano

Il caso Di Lorenzo continua ad essere la prima spina della gestione Conte-Napoli. Ieri il nuovo allenatore dei partenopei ha incontrato il procuratore Giuffredi ribadendo la sua massima stima verso il capitano del Napoli e la ferma volontà di non lasciarlo andar via ma l’agente è parso – ancora una volta – irremovibile. Giovanni Di Lorenzo avrebbe già un accordo con la Juventus e Giuffredi non ha aperto a ripensamenti: il braccio di ferro continua.

Guerra aperta tra Di Lorenzo e il Napoli

Nel summit si sarebbero detti che fino al 30 giugno Giuffredi e Di Lorenzo (peraltro impegnato agli Europei) faranno le brave persone e poi dal 1 luglio inizierà la guerra di mercato.

Criscitiello accusa il ds Manna

A dare una chiave di lettura polemica sulla vicenda è Michele Criscitiello. Il direttore di Sportitalia nella sua trasmissione serale ha sparato a zero sul ds dicendo: “Manna si è preso la briga di andare dal giocatore e gli ha detto che può andare. Si è presentato all’incontro solo perché alla sua sinistra c’era Antonio Conte e dice di volerlo adesso. Manna è un direttore inesperto, con che faccia si è presentato oggi al summit e dice che Di Lorenzo deve restare perché Conte diceva di volerlo, quando invece appena arrivato ha subito detto che doveva andarsene?”

Poi l’affondo: “Il problema è che Manna già sta facendo i disastri, non è un direttore da Napoli. Alla Juventus poteva fare il braccio destro di chi volete ma non può fare il direttore del Napoli. Vi sembra normale che un ds debba presentarsi con la balia? Va bene che sei Antonio Conte, ma col procuratore ci deve parlare l’allenatore? Conte aveva detto che Di Lorenzo e Kvara erano imprescindibili e De Laurentiis pur di farlo firmare gli ha detto che ci avrebbe pensato lui. Lì ha sbagliato perché gli doveva dire che con Di Lorenzo la strada era già segnata. Conte ha voluto quest’incontro per capire quello che non sapeva, la storia non gliel’hanno raccontata ed è stato già il primo problema che ha trovato dopo due minuti che è arrivato a Napoli”.

I tifosi del Napoli sul piede di guerra

Il web è in subbuglio e fioccano le reazioni: “Non ti permettere di parlare del direttore sportivo piu bravo della nostra storia, ha fatto benissimo che di giocatori scontenti non ne vogliamo” ma anche: “È stato proprio lo juventino neo-napolista Manna la causa del polverone Di Lorenzo quando ha detto chiaramente all’agente Giuffredi di portare offerte perché il capitano è cedibile” e poi: “Grande Manna vecchio cuore bianconero”.

I tifosi del Napoli intanto hanno già scaricato il capitano: “Non capisco l’esigenza di trattenerlo a tutti i costi, visto che si tratta di un calciatore mediocre. Dopo il suo comportamento lo metterei seduto in tribuna per tutta la durata del suo contratto oppure lo spedirei dritto in Arabia Saudita” e poi: “Ti abbiamo fatto uomo a Napoli, siete solo dei mercenari non sei degno di essere il capitano” e anche: “È stato pessimo questo anno e senza attribuiti come capitano. Te ne vuoi andare?! A vai! Basta con ste tarantelle da bambini. Siamo sopravvissuti alla partenza di Maradona, figuriamoci se non vivessimo lo stesso dopo sto BAMBINO!!”.

C’è infine chi scrive: “Beh, se vuole la Juventus, può sempre vederla dagli schermi di Castelvolturno tra una portata e l’altra facendo il cameriere per la sua ex squadra fino alla fine, cioè giugno 2028. Visto che ha firmato un contratto pochissimi mesi fa senza che nessuno l’abbia costretto a farlo”.

