Napoli, Di Lorenzo vuole solo la Juventus: ha già detto no anche a Conte

Il capitano irremovibile nella sua scelta di lasciare il club e accettare la proposta dei bianconeri: neanche il nuovo tecnico è riuscito a convincerlo a restare in azzurro

Neanche Antonio Conte è riuscito a smuovere Giovanni Di Lorenzo dalla sua decisione di lasciare il Napoli: secondo il giornalista Michele Criscitiello, il capitano avrebbe già detto no al nuovo allenatore, ribadendo la sua scelta di andare alla Juventus.

Napoli, Di Lorenzo vuole solo la Juventus

Giovanni Di Lorenzo vuole solo la Juventus: il capitano del Napoli vuole cambiare aria dopo la deludente stagione post-scudetto e trasferirsi in bianconero, come affermato già pubblicamente dal suo agente Mario Giuffredi. La novità del giorno è che Di Lorenzo avrebbe chiarito la sua posizione anche al nuovo allenatore Antonio Conte.

Napoli, Di Lorenzo ha detto no anche a Conte

A riportare la notizia è Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, secondo cui Di Lorenzo avrebbe già parlato con Conte, respingendo la sua richiesta di restare in azzurro. “Venerdì Conte ha chiamato Di Lorenzo – ha twittato Criscitiello -: ‘Devi restare. Riparto da te. Devono passare sul mio cadavere per cederti’. Il capitano ha ringraziato il Mister ma ha ribadito la sua volontà: ‘Il mio ciclo è finito. Voglio andare alla Juve e ho già informato la società’”.

Juventus, 20 milioni per il cartellino di Di Lorenzo

Secondo Criscitiello, Giuffredi avrebbe portato al Napoli anche un’offerta da parte della Juventus: 20 milioni di euro per il cartellino di Di Lorenzo. Una proposta, però, che il club di Aurelio De Laurentiis non ha preso in considerazione, forte del contratto siglato appena 6 mesi fa dal capitano con scadenza 2028. Vedremo come evolverà la situazione nei prossimi giorni: di certo il no di Di Lorenzo a Conte potrebbe pesare nelle scelte del Napoli.