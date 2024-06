Secondo quanto scrive oggi il Corriere della Sera l’agente di Joshua Zirkzee, Kia Joorabchian, starebbe valutando la possibilità di ridurre le richieste personali se in cambio il Milan si impegnasse ad accogliere in rossonero Jordan Zirkzee, fratello di Joshua. Una soluzione che andrebbe a prevedere di piazzare un secondo colpo, dato che quest’ultimo è in uscita dal Bayer Leverkusen, con il quale non ha trovato l’accordo per il rinnovo.