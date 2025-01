Diretta live calciomercato giovedì 23 gennaio 2025: assalto a Cambiaso, colpo di scena Juve, le ambigue frasi di Gimenez

Secondo quel che riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe proposto 50 milioni al Manchester Utd per Garnacho ma il club inglese ritiene che la proposta non sia congrua al valore del cartellino e per ora la trattativa è in stand by. Nel mentre, riferisce il giornalista, il club azzurro avrebbe contattato oggi il Borussia Dortmund per prendere informazioni per Karim Adeyemi. L’ipotesi dell’uscita già a gennaio è possibile.