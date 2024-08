Diretta live calciomercato lunedì 5 agosto: Atalanta, rottura dei legamenti per Scamacca. Juve-Inter, per Chiesa il tempo stringe

Per l’Atalanta cambia anche il mercato: il lungo stop di Scamacca, che si opera oggi stesso, impone di rivedere i piani per la società bergamasca. La prima conseguenza potrebbe essere la decisione di interrompere la trattativa con la Juventus per Teun Koopmeiners, per il quale Giuntoli sta preparando un’offerta di 50-55 milioni.