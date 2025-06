Diretta Live Musetti-Tiafoe Roland Garros quarti di finale: Lorenzo vince il primo set, break dell'americano nel secondo

All-in di certezze e conferme per Lorenzo Musetti in questo Roland Garros. Il tennista azzurro, infatti, si è contraddistinto fin da subito, prolungando il momento magico che sta attraversando. Dopo la sconfitta in finale a Montecarlo e la semifinale persa agli Internazionali d’Italia, Musetti è a un passo dal centrare per la terza volta consecutiva le final-4 di un torneo importante quanto prestigioso come quello parigino. L’avventura agli Open di Francia è stata fin da subito convincente: vittorie su Hanfmann e Galan in tre set; quindi le affermazioni contro Navone e Rune in quattro parziali. E adesso, tra Lorenzo e la semifinale c’è Tiafoe, numero sedici del ranking ATP.

1° Turno: Musetti -Hanfmann 3-0 (7-5, 6-2, 6-0)

-Hanfmann 3-0 (7-5, 6-2, 6-0) 2° Turno: Musetti -Galan 3-0 (6-4, 6-0, 6-4)

-Galan 3-0 (6-4, 6-0, 6-4) 3° Turno: Musetti -Navone 3-1 (4-6, 6-4, 6-3, 6-2)

-Navone 3-1 (4-6, 6-4, 6-3, 6-2) Ottavi: Musetti-Rune 3-1 (7-5, 3-6, 6-3, 6-2)