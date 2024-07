All’età di 37 anni la discesa di Nole poteva essere messa in preventivo, ma il tennista di Belgrado, dopo il brutto infortunio al menisco (patito agli ottavi di finale del Roland Garros contro l’argentino Francisco Cerundolo), ha fatto ricredere anche i più scettici, dimostrandosi ancora una volta implacabile sul Green di Wimbledon. Il sette volte campione del circuito va a caccia di due record: venticinquesimo titolo in uno Slam e l’ottavo Championships a Londra dove, in caso di successo, raggiungerebbe in testa alla classifica all-time il mito di Roger Federer. Percorso encomiabile anche per Djoko il quale ha superato Kopriva, Fearnley, Popyrin e Rune. Quindi le vittorie su Alex De Minaur (ritiro) e Lorenzo Musetti in semifinale hanno permesso al sette volte campione di raggiungere per la decima volta l’ultimo atto del circuito londinese. Queste le parole di Novak al termine del match contro l’azzurro: “Non volevo dimostrare niente a nessuno, volevo solo fare di tutto per poter giocare a Wimbledon e ce l’ho fatta. Ora gioco in tutta libertà e come posso. Questo torneo tira fuori sempre il meglio da me, mi motiva ad essere il più forte possibile”.

1°Turno: Djokovic -Kopriva 3-0 (6-1, 6-2, 6-2)

-Kopriva 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) 2°Turno: Djokovic -Fearnley 3-1 (6-3, 6-4, 5-7, 7-5)

-Fearnley 3-1 (6-3, 6-4, 5-7, 7-5) 3°Turno: Djokovic -Popyrin 3-1 (4-6, 6-3, 6-4, 7-6)

-Popyrin 3-1 (4-6, 6-3, 6-4, 7-6) Ottavi di finale: Djokovic -Rune 3-0 (6-3, 6-4, 6-2)

-Rune 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) Quarti di finale: Djokovic -De Minaur 1-0 (vittoria per ritiro)

-De Minaur 1-0 (vittoria per ritiro) Semifinali: Djokovic-Musetti 3-0 (6-4, 7-6, 6-4)