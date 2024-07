Wimbledon, Djokovic-Alcaraz: tutto pronto per il rematch ma è polemica per i prezzi. Medvedev snobba Sinner

E’ il momento della grande finale a Wimbledon con Djokovic e Alcaraz che tornano sul Centrale dopo un anno di distanza. I prezzi dei biglietti salgono alle stelle e Medvedev punta su Carlito

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

E’ tutto pronto per l’appuntamento più atteso, una finale che in tanti avrebbero voluto alla vigilia (di certo non i tifosi italiani): Carlos Alcaraz sfida Novak Djokovic, i numeri 3 e 2 della classifica mondiale ancora di fronte dopo la finale dello scorso anno. Wimbledon si decide ancora una volta nel confronto tra lo spagnolo e il serbo (alla sua prima finale stagionale), una finale carica di significati per entrambi i giocatori, con Nole che forse si gioca qualcosa in più.

Wimbledon 2023: il passaggio di consegne

La finale del 2o23 vinta da Carlos Alcaraz è stata “letta” da molti esperti come un possibile passaggio di consegne. Il giocane spagnolo pronto a raccogliere la torcia di migliore giocatore al mondo e per qualche mese l’impressione è stata anche confermata ma ancora una volta Nole ha dimostrato di essere un tennista fuori dall’ordinario riuscendo a riprendersi la posizione numero 1 prima di cederla dopo il Roland Garros proprio a Jannik Sinner.

Djokovic-Alcaraz: i precedenti

La finale di Wimbledon sarà il sesto match tra i due giocatori con Djokovic che guida per 3-2, Il primo è avvenuto nel 2022 nella semifinale del Masters 1000 di Madrid con la vittoria in tre set dello spagnolo. Un anno dopo la sfida in semifinale al Roland Garros che stavolta vede il successo del serbo in 4 set, poi appunto la sfida in finale a Wimbledon. Gli ultimi due confronti sono due vittorie di Nole che ha trionfato nella finale a Cincinnati e nella semifinale delle ATP Finals di Torino.

Il tifo del pubblico e il caso biglietti

Sarà una finale interessante anche dal punto di vista del pubblico. Djokovic sembra essere entrato in rotta di collisione con il pubblico di Wimbledon con il clamoroso sfogo dopo la vittoria contro Rune, il suo “violino” dopo le vittorie non è stato apprezzato da tutti e in finale il centrale potrebbe essere tutto dalla parte di Alcaraz nonostante l’incombente finale degli Europei tra Spagna e Inghilterra. Nelle ultime ore è montato anche un caso biglietti a Wimbledon, alcuni dei tagliandi per la finale (anche di quelli più economici) hanno raggiunto cifre astronomiche di circa 10mila dollari, al punto da renderli tra i prezzi più alti per un evento sportivo.

Medvedev incorona Alcaraz (e snobba Sinner)

“L’avversario più difficile che abbia mai affrontato” così Daniil Medvedev ha parlato della sfida persa contro Alcaraz nella semifinale di Wimbledon: “Quello di Carlos è un gioco diverso anche da quello dei “Big 3”, penso che lui sia differente da tanti giocatori. Ognuno di noi ha delle preferenze, giocare in difesa, in contrattacco o essere super offensivo. Lui può fare tutto. Ci sono degli avversari a cui puoi dare una palla facile ma se lo fai con lui già sai che per te è finita. Probabilmente è il giocatore più difficile che abbia mai affrontato nella mia carriera”. Parole che arrivano a un paio di giorni dall’aver affrontato proprio Jannik Sinner, che ora dopo il ko di Wimbledon deve tornare a diventare l’incubo di Daniil come successo negli ultimi match.