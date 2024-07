Wimbledon, Paolini ko ma nel cuore di tutti: il messaggio di Meloni, l'amore di Becker e Ghana conquistato

Jasmine Paolini deve smaltire la delusione della mancata vittoria a Wimbledon: l’azzurra si è dovuta arrendere alla ceca Krejcikova ma ha conquistato il cuore di tutti gli appassionati di tennis

Un sorriso che ha conquistato tutto. Jasmine Paolini è una di quelle storie di sport che fanno piacere, che riempiono il cuore e che portano un atleta a diventare un vero e proprio beniamino del pubblico. Nel corso delle due settimane Londra ha scoperto la tennista toscana e con il passare delle partite il centrale di Wimbledon si è letteralmente innamorato di lei, facendola diventare una “fan favourite” e regalandole una notorietà che anche lei non si aspettava. E nonostante la sconfitta in finale contro Krejcikova c’è di che sorridere.

Paolini piace anche a “Bridgerton”

Il torneo femminile a Wimbledon ha visto l’uscita di scena di tantissime giocatrici di altissimo livello. La numero 1 della classifica mondiale, Iga Swiatek, ha dimostrato il suo scarso feeling con l’erba. La bielorussa Aryna Sabalenka si è dovuta fermare prima della partenza a causa di un infortunio. E quindi il torneo inglese è stato anche l’occasione per scoprire e innamorarsi di Jasmine Paolini come accaduto per l’attrice Adjoa Andoh, protagonista della fortunata serie Bridgerton: “E’ stato un giorno favoloso a Wimbledon con le semifinali femminili. Innamorata di Paolini, per un quarto ghanese, faccio i tifo per lei”. Ieri era stata la volta di Pink salutare la campionessa azzurra, con la popstar che è andata dalla toscana mentre stava facendo allenamento.

Il messaggio di Giorgia Meloni

Non è mancato ovviamente il supporto anche dall’Italia, milioni di fan italiani hanno seguito con trasporto il match purtroppo perso contro Krejcikova e tra questi c’era probabilmente anche il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni che dopo la partita ha voluto mandare un messaggio alla tennista azzurra: “Orgogliosi di Jasmine Paolini, prima tennista italiana a raggiungere la finale del torneo di Wimbledon. Nonostante la sconfitta hai acceso i cuori degli italiani, riuscendo a trasmettere grinta e passione a tutti noi che ti abbiamo sostenuta”.

Becker si aggiunge ai complimenti

Parole al miele arrivano anche dalla leggenda Boris Becker. L’ex tennista tedesco segue da commentatore le vicende del tennis e ha sempre avuto un rapporto molto forte con l’Italia e anche su di lui Jasmine Paolini ha sortito l’effetto “cuore”: “Jasmine puoi aver perso anche il tuo match di oggi ma hai conquistato milioni di cuori con la tua prestazione e con il tuo sorriso. Devi essere orgogliosa di te stessa e festeggiare i traguardi che hai ottenuto. Forza Italia”.

Anche il Ghana tifa per Jasmine Paolini

Jasmine Paolini ha sempre parlato con orgoglio delle sue radici a cominciare da Castelnuovo di Garfagnana e di Bagni di Lucca, che l’hanno vista nascere e crescere. Ma anche di quelle di papà Ugo e di mamma Jacqueline Gardiner, polacca ma per metà ghanese. E’ per questo motivo che in alcune situazioni la stessa Jasmine ha sfoggiato un polacco praticamente perfetto e che ora l’azzurra è diventata una beniamina anche in Ghana. Le sue imprese infatti hanno fatto il giro del Mondo con il paese africano che la reclama come una “di casa” ed è stata proprio Jasmine ad ammettere che la sua velocità in campo è dovuta forse alle sue origini ghanesi.