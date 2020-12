LIVE NAPOLI - REAL SOCIEDAD 1-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(16) ANDER GUEVARA (C)

Gattuso può gestire le energie, evitando cali di concentrazione: Politano e Petagna possibili innesti; Alguacil ormai non ha nulla da perdere, probabile seconda frazione ancora più spregiudicata.19:47

Filtrante di Fabian Ruiz per Bakayoko, ottimo timing in uscita di Remiro.19:35

AMMONITO Zubimendi, in ritardo su Lozano.19:34

PILLOLA STATISTICA: Piotr Zielinski ha trovato il gol in tutte e tre le edizioni di Europa League che ha disputato: 2017/18, 2018/19 e 2020/21.19:34

Lozano centra basso per Zielinski, sinistro smorzato in angolo da Le Normand.19:30

Zubimendi cerca Janunzaj in area, Mario Rui è ben posizionato.19:27

AMMONITO Mertens per proteste.19:21

Tentativo dal limite di Insigne, destro in curva.19:18

Mertens si decentra, cross troppo profondo per Lozano.19:18

OCCASIONE REAL SOCIEDAD! Januzaj dalla destra, Portu addomestica per Willian Josè, Ospina respinge coi pugni.19:10

Willian Josè serve in area Merino, piatto debole e centrale, Ospina sicuro.19:00

Out David Silva, Alguacil sceglie Guevara in mediana e davanti si affida al tridente Portu-Willian Josè-Januzaj. 18:57

4-3-3 per il Real Sociedad: Remiro - Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Nacho Monreal - Guevara, Zubimendi, Merino - Januzaj, Willian Josè, Portu. A disp.: Munoz, Merquelanz, Gorosabel, Barrenetxea, Elustondo, Ayesa, Lopez, Gonzalez, Bautista, Sagnan, Isak.19:07

Al Diego Armando Maradona tutto pronto per Napoli-Real Sociedad, sesta e ultima giornata di Europa League, gruppo F.16:53

Napoli - Real Sociedad è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 18:55 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Real Sociedad sarà Orel Grinfeld coadiuvato da Roy Hassan e Idan Yarkoni.

Dove vedere Napoli-Real Sociedad di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Napoli-Real Sociedad si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 10 dicembre.

Napoli-Real Sociedad verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

