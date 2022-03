LIVE SIVIGLIA - WEST HAM UNITED 1-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(16) MARK NOBLE (C)

(51) DANIEL CHESTERS (C)

(64) SONNY PERKINS (C)

(62) FREDDIE POTTS (C)

(33) ALEX KRÁL (C)

(28) TOMAS SOUCEK (C)

(41) DECLAN RICE (C)

(10) MANUEL LANZINI (C)

(10) IVAN RAKITIC (C)

(27) LUISMI CRUZ (C)

(32) JUANLU SÁNCHEZ (C)

(8) JOAN JORDÁN (C)

(21) ÓLIVER TORRES (C)

(5) LUCAS OCAMPOS (C)

(11) MUNIR EL-HADDADI (C)

(9) JESÚS CORONA (C)

Gol! Siviglia 1, West Ham United 0. Munir El-Haddadi (Siviglia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marcos Acuña con cross in seguito a un calcio da fermo.20:03

Kurt Zouma (West Ham United) e' ammonito per un brutto fallo.20:01

Tiro parato. Youssef En-Nesyri (Siviglia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Óliver Torres.20:00

Tiro parato. Lucas Ocampos (Siviglia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jesús Navas.19:56

Tiro parato. Tomas Soucek (West Ham United) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Michail Antonio.19:53

Tiro parato. Nikola Vlasic (West Ham United) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Michail Antonio con suggerimento di testa.19:14

Tiro parato. Youssef En-Nesyri (Siviglia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jesús Navas con cross.19:14

Tiro parato. Nikola Vlasic (West Ham United) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Declan Rice con suggerimento di testa.19:47

PREPARTITA

Siviglia - West Ham United è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 10 marzo alle ore 18:45 allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Sevilla.

Siviglia nella fase a gironi ha incontrato SK Rapid Wien e Genk superando il girone con 0 punti mentre West Ham United ha incontrato Dinamo Zagabria, Genk e SK Rapid Wien superando il girone con 13 punti.

Dove vedere Siviglia-West Ham United di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Siviglia-West Ham United si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 10 marzo.

Siviglia-West Ham United verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

