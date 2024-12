(15) LEANDRO ANDRADE (C)

(66) PATRICK ANDRADE (C)

(20) RIÇARD ALMEYDA (C)

(8) MARKO JANKOVIC (C)

(21) OLEKSII KASHCHUK (C)

(10) ABDELLAH ZOUBIR (C)

(7) YASSINE BENZIA (C)

(6) JÚLIO ROMÃO (C)

(20) GOTTFRID RAPP (C)

(7) JENS THOMASEN (C)

(27) BESFORT ZENELI (C)

(15) SIMON HEDLUND (C)

(23) NIKLAS HULT (C)

(16) TIMOTHY OUMA (C)

Gara momentaneamente sospesa, Matheus Silva (Qarabağ) per infortunio.21:13

PREPARTITA

Elfsborg - Qarabag è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 12 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Borås Arena di Borås.

Arbitro di Elfsborg - Qarabag sarà António Nobre. Al VAR invece ci sarà Hugo Filipe Ferreira Campos Moreira Miguel.

Dove vedere Elfsborg-Qarabag di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Elfsborg-Qarabag si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 12 dicembre.

Elfsborg-Qarabag verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

