(64) CALLUM OLUSESI (C)

(29) PAPE SARR (C)

(21) DEJAN KULUSEVSKI (C)

(15) LUCAS BERGVALL (C)

(42) WILL LANKSHEAR (A)

(22) BRENNAN JOHNSON (C)

(8) YVES BISSOUMA (C)

(30) RODRIGO BENTANCUR (C)

(10) JAMES MADDISON (C)

(16) TIMO WERNER (C)

(49) BAILEY RICE (C)

(20) KIERAN DOWELL (C)

(8) CONNOR BARRON (C)

(10) MOHAMED DIOMANDE (C)

(14) NEDIM BAJRAMI (C)

(43) NICOLAS RASKIN (C)

(3) RIDVAN YILMAZ (C)

(18) VÁCLAV CERNY (C)

Fuorigioco. Jack Butland(Rangers) prova il lancio lungo, ma Hamza Igamane e' colto in fuorigioco.21:05

Fuorigioco. John Souttar(Rangers) prova il lancio lungo, ma Ridvan Yilmaz e' colto in fuorigioco.21:04

PREPARTITA

Rangers - Tottenham è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 12 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.

Arbitro di Rangers - Tottenham sarà Sandro Schärer. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Dove vedere Rangers-Tottenham di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Rangers-Tottenham si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 12 dicembre.

Rangers-Tottenham verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

