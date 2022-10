LIVE LUDOGORETS - HJK HELSINKI 1-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(58) JOHANNES YLI-KOKKO (C)

(17) MANUEL MARTIC (C)

(10) NASSIM BOUJELLAB (C)

(8) LUCAS LINGMAN (C)

(24) DAVID BROWNE (C)

(23) PYRY SOIRI (C)

(21) SANTERI VÄÄNÄNEN (C)

(30) PEDRO NARESSI (C)

(20) NONATO (C)

(8) CLAUDE GONÇALVES (C)

(82) IVAN YORDANOV (C)

(73) RICK (C)

(23) SHOW (C)

(95) CAULY (C)

(37) BERNARD TEKPETEY (C)

(6) JAKUB PIOTROWSKI (C)

Cicinho (Ludogorets) e' ammonito per un brutto fallo.21:47

Tentativo fallito. Cauly (Ludogorets) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Rick in seguito a un contropiede.21:42

Gol! Ludogorets 1, HJK 0. Danny Gropper (Ludogorets) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rick.21:38

David Browne (HJK) e' ammonito per un brutto fallo.21:33

Tiro parato. Bernard Tekpetey (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cicinho.21:19

PREPARTITA

Ludogorets - HJK Helsinki è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Huvepharma Arena di Razgrad.

Arbitro di Ludogorets - HJK Helsinki sarà Kristo Tohver coadiuvato da Silver Koiv e Sten Klaasen. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.

Ludogorets-HJK Helsinki ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il secondo incontro europeo tra Ludogorets e HJK Helsinki, con il primo avvenuto nell'ultima giornata, finito 1-1, con 21 dei 29 tiri totali arrivati ​​durante il secondo tempo.

Questa sarà la sesta volta che una squadra bulgara ospita una squadra finlandese in competizioni europee, con gli ospiti che hanno vinto solo una volta, quando il Tampere United ha battuto il Levski Sofia nell'agosto 2007.

Questa sarà la 25ª partita casalinga del Ludogorets in Europa League; ha vinto l'ultima contro la Roma e potrebbe vincere due gare in casa di fila per la prima volta in questa competizione.

L'Helsinki ha perso finora tutte e quattro le sue trasferte di Europa League, subendo almeno due gol a partita.

Il Ludogorets ha vinto solo una delle ultime 21 partite in Europa League (5N, 15P), da quando ha vinto due gare consecutive nel 2019-20 nella fase a gironi.

Dove vedere Ludogorets-HJK Helsinki di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Ludogorets-HJK Helsinki si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.

Ludogorets-HJK Helsinki verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Ludogorets - HJK Helsinki tra Sky o TV8.

Il calendario completo di Europa League