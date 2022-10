LIVE NANTES - SC FREIBURG 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(23) ROBERT WAGNER (C)

(8) MAXIMILIAN EGGESTEIN (C)

(32) VINCENZO GRIFO (C)

(27) NICOLAS HÖFLER (C)

(29) WOO-YEONG JEONG (C)

(14) YANNIK KEITEL (C)

(42) RITSU DOAN (C)

(19) MOHAMED ACHI (C)

(20) LOHANN DOUCET (C)

(22) GOR MANVELYAN (C)

(8) SAMUEL MOUTOUSSAMY (C)

(27) MOSES SIMON (C)

(5) PEDRO CHIRIVELLA (C)

(17) MOUSSA SISSOKO (C)

(7) EVANN GUESSAND (C)

(10) LUDOVIC BLAS (C)

PREPARTITA

Nantes - SC Freiburg è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 18:45 allo stadio La Beaujoire-Louis-Fonteneau di Nantes.

Arbitro di Nantes - SC Freiburg sarà Horatiu Fesnic coadiuvato da Valentin Avram e Alexandru Cerei. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Nantes-SC Freiburg ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Nantes non ha mai vinto in casa contro una squadra tedesca in Europa (1N, 1P), perdendo l'ultima partita di questo tipo formazioni: sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco nella UEFA Champions League nel dicembre 2001.

Questa sarà la prima gara esterna del Friburgo contro una squadra francese in Europa nella sua storia.

Il Nantes ha subito almeno una rete in ciascuna delle ultime otto gare esterne nelle competizioni europee, la striscia più lunga di incontri in Europa subendo almeno una rete nella sua storia (come il Porto tra il 2010 e il 2011).

Il Friburgo ha segnato nove gol nei nove incontri fuori casa in Europa, ma non ha mai segnato solo un gol in una singola partita in questo parziale - in sei occasioni non ha segnato nemmeno una rete, in una sola due realizzazioni, in un’altra tre marcature e in un’altra ancora quattro reti.

Nessun giocatore ha fatto più assist su azione di Ludovic Blas del Nantes in questa edizione della UEFA Europa League (due), mentre è quello tra i suoi compagni di squadra che ha creato il maggior numero di occasioni da rete (nove) e il maggior numero di occasioni da rete su azione (cinque).

Dove vedere Nantes-SC Freiburg di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Nantes-SC Freiburg si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.

Nantes-SC Freiburg verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

