LIVE REAL BETIS - ROMA 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Benito Villamarin di Siviglia tutto pronto per Betis-Roma, Gruppo C, quarta giornata di Europa League.15:33

I giallorossi, sconfitti una settimana fa all'Olimpico per 1-2 con il gol decisivo di Luiz Henrique allo scadere, hanno bisogno di punti per non compromettere la corsa al secondo posto; gli spagnoli, a punteggio pieno, sono invece ad un passo dal matematico accesso alla fase eliminatoria.15:37