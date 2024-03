Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Gewiss Stadium

Città: Bergamo

Capienza: 26724 spettatori20:05

Benvenuti alla diretta del match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Atalanta e Sporting Lisbona.20:05

Il risultato del match di andata tra Atalanta e Sporting Lisbona è stato di 1-1: in rete Paulinho per i portoghese e Scamacca per gli orobici.20:06

Formazione ATALANTA (3-4-2-1): Musso - Djimsiti, Hien, Kolasinac - Holm, De Roon, Ederson, Bakker - Miranchuk - Scamacca, Lookman.20:07

Formazione SPORTING (3-4-3): Israel - St. Juste, Diomandè, Inacio - Esgaio, Hjulmand, Edwards, Reis - Trincao, Gyokeres, Goncalves.20:08

Panchina Atalanta: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Koopmeiners, Pasalic, El Bilal Touré, De Ketelaere, Ruggeri, Adopo, Hateober, Scalvini, Zappacosta.20:08

Panchina Sporting Lisbona: Pinto, Silva, Coates, Nuno Santos, Neto, Paulinho, Catamo, Fresneda, Braganca, Pontelo, Quaresma, Koindredi.20:08

Le scelte di Gasperini: ancora panchina per De Ketelaere, sulla trequarti c'è Miranchuk. In mediana dentro Ederson e De Roon, riposo iniziale a sorpresa per Koopmeiners. Gioca Hien in difesa.20:09

Le scelte di Amorim: confermatissimo ovviamente Gyokeres al centro dell'attacco con Trincao e Goncalves ai suoi lati. Hjulmand sarà titolare in mezzo al campo.20:10

L'Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime cinque sfide contro lo Sporting in competizioni europee (2V, 3N), comprese una vittoria e due pareggi in questa stagione di Europa League; nessuna squadra ha mai affrontato un avversario quattro volte nella stessa edizione della competizione senza mai perdere (anche il Leverkusen potrebbe riuscirci contro il Qarabag).20:11