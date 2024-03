(22) LUKÁS HARASLÍN (C)

(10) ADAM KARABEC (C)

(18) LUKÁS SADÍLEK (C)

(29) MICHAL SEVCÍK (C)

(4) MARKUS SOLBAKKEN (C)

(32) MATEJ RYNES (C)

(2) ÁNGELO PRECIADO (C)

(6) KAAN KAIRINEN (C)

(53) JAMES MCCONNELL (C)

(19) HARVEY ELLIOTT (C)

(10) ALEXIS MAC ALLISTER (C)

(42) BOBBY CLARK (C)

(8) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)

(3) WATARU ENDO (C)

PREPARTITA

Liverpool - Sparta Prague è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.

Arbitro di Liverpool - Sparta Prague sarà Artur Manuel Soares Dias. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Il Liverpool nella fase a gironi ha incontrato LASK, Union Saint-Gilloise, Toulouse, Aris Limassol e Rangers superando il girone con 12 punti mentre Sparta Prague ha incontrato Real Betis, Rangers e Aris Limassol superando il girone con 10 punti.

Liverpool-Sparta Prague ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Liverpool ospita una formazione ceca per la terza volta nelle competizioni europee: due vittorie per 1-0 nei soli due precedenti, contro lo Slovan Liberec nella Coppa UEFA 2000/01 (rete di Emile Heskey al minuto 87) e ancora contro lo Sparta Praga nella UEFA Europa League 2010/11 (rete di Dirk Kuyt al minuto 86).

Lo Sparta Praga ha vinto soltanto uno degli 11 precedenti giocati sul campo di una squadra inglese nelle competizioni europee, agli ottavi di finale della Coppa UEFA 1983/84 contro il Watford, perdendo ben otto dei restanti 10 (2N).

Il Liverpool ha vinto ciascuno degli ultimi otto incontri casalinghi in UEFA Europa League, tre dei quali nella stagione in corso. L’unica squadra inglese ad aver vinto nove match interni di fila in questa competizione è stata il Chelsea, tra il marzo del 2013 e l’aprile 2019 (il 9° successo arrivò vs i cechi dello Slavia Praga).

Lo Sparta Praga ha perso 17 delle ultime 21 partite disputate in trasferta nelle competizioni europee (2V, 2N), subendo una sconfitta in ciascuna delle ultime quattro gare esterne nelle fasi ad eliminazione diretta considerando le maggiori competizioni UEFA.

Nella gara di andata, Harvey Elliott è diventato il primo giocatore inglese capace di servire tre assist in un singolo incontro di UEFA Europa League. Inoltre, all’età di 20 anni e 338 giorni, quello del Liverpool è stato il 3° più giovane a riuscirci nella storia del torneo, dopo Santi Mina (20 anni e 73 giorni con il Valencia vs Rapid Vienna nel 2016) e Florian Wirtz (20 anni e 176 giorni con il Bayer Leverkusen vs Qarabag nel 2023).

Dove vedere Liverpool-Sparta Prague di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Liverpool-Sparta Prague si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 14 marzo.

Liverpool-Sparta Prague verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League