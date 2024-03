(10) ORKUN KÖKÇÜ (C)

(20) JOÃO MÁRIO (C)

(27) RAFA (C)

(7) DAVID NERES (C)

(61) FLORENTINO (C)

(11) ÁNGEL DI MARÍA (C)

(87) JOÃO NEVES (C)

(93) COLE MCKINNON (C)

(43) NICOLAS RASKIN (C)

(13) TODD CANTWELL (C)

(4) JOHN LUNDSTRAM (C)

(11) TOM LAWRENCE (C)

(42) MOHAMED DIOMANDE (C)

(7) FÁBIO SILVA (C)

(23) SCOTT WRIGHT (C)

PREPARTITA

Rangers - Benfica è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 18:45 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.

Rangers nella fase a gironi ha incontrato Real Betis, Aris Limassol e Sparta Prague superando il girone con 11 punti mentre Benfica ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Dove vedere Rangers-Benfica di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Rangers-Benfica si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 14 marzo.

Rangers-Benfica verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

