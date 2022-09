Dinamo Kiev

(30) HENRY ANDREOU (C)

(7) GUS LEDES (C)

(29) GIORGOS NAOUM (C)

(17) PERE PONS (C)

(45) ÁDÁM GYURCSÓ (C)

(51) OMRI ALTMAN (C)

(66) RAFAIL MAMAS (C)

(10) IVAN TRICHKOVSKI (C)

(37) ANTON TSARENKO (C)

(14) OLEKSANDR YATSYK (C)

(8) VOLODYMYR SHEPELEV (C)

(15) VIKTOR TSYGANKOV (C)

(5) SERHII SYDORCHUK (C)

(7) VLADYSLAV KABAEV (C)

(18) OLEKSANDR ANDRIEVSKYI (C)

Gol! Dynamo Kiev 0, AEK Larnaka 1. Ádám Gyurcsó (AEK Larnaka) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.21:07

Fuorigioco. Oleksandr Andrievskyi(Dynamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Vladyslav Dubinchak e' colto in fuorigioco.21:28

GOL CANCELLATO DAL VAR: Vitalii Buyalskyi (Dynamo Kiev) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review..21:28

Decisione VAR: no gol Dynamo Kiev 0-1 AEK Larnaka.21:29

Tiro parato. Ivan Trichkovski (AEK Larnaka) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kypros Christoforou con cross.21:33

Oleksandr Andrievskyi (Dynamo Kiev) e' ammonito per un brutto fallo.21:34

Tentativo fallito. Ivan Trichkovski (AEK Larnaka) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ádám Gyurcsó in seguito a un calcio da fermo.21:35

Ángel García (AEK Larnaka) e' ammonito per un brutto fallo.21:41

Rafail Mamas (AEK Larnaka) e' ammonito per un brutto fallo.21:43

Tiro parato. Serhii Sydorchuk (Dynamo Kiev) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:44

Tiro parato. Victor Olatunji (AEK Larnaka) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:08

Pere Pons (AEK Larnaka) e' ammonito per un brutto fallo.22:19

Fuorigioco. Vladyslav Kabaev(Dynamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Artem Besedin e' colto in fuorigioco.22:23

Serhii Sydorchuk (Dynamo Kiev) e' ammonito per un brutto fallo.22:32

Fuorigioco. Serhii Sydorchuk(Dynamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Vladyslav Dubinchak e' colto in fuorigioco.22:39

Tiro parato. Giorgos Naoum (AEK Larnaka) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ángel García con cross.22:45

PREPARTITA

Dinamo Kiev - AEK Larnaka è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 15 settembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Cracovii im. Jozefa Pilsudskiego di Krakow.

Dove vedere Dinamo Kiev-AEK Larnaka di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Dinamo Kiev-AEK Larnaka si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 15 settembre.

Dinamo Kiev-AEK Larnaka verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League