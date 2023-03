(32) AYMAN AZHIL (C)

(10) KEREM DEMIRBAY (C)

(17) CALLUM HUDSON-ODOI (C)

(8) ROBERT ANDRICH (C)

(5) MITCHEL BAKKER (C)

(25) EXEQUIEL PALACIOS (C)

(30) JEREMIE FRIMPONG (C)

(59) BALÁZS MANNER (C)

(76) KRISZTIÁN LISZTES (C)

(13) ANDERSON ESITI (C)

(14) AMER GOJAK (C)

(16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)

(20) ADAMA TRAORÉ (C)

(19) BÁLINT VÉCSEI (C)

PREPARTITA

Ferencvarosi - Bayer Leverkusen è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 16 marzo alle ore 21:00 allo stadio Puskás Aréna di Budapest.

Arbitro di Ferencvarosi - Bayer Leverkusen sarà Artur Manuel Soares Dias coadiuvato da Paulo Soares e Pedro Ricardo Ferreira Ribeiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Martins.

Ferencvarosi nella fase a gironi ha incontrato Trabzonspor, Monaco e Stella Rossa superando il girone con 10 punti mentre Bayer Leverkusen ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Ferencvarosi-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Ferencvaros ha perso due degli ultimi tre incontri con il Bayer Leverkusen in Europa League, tuttavia hanno vinto l’unico giocato in casa (1-0 nel dicembre 2021).

Il Bayer Leverkusen potrebbero raggiungere i quarti di finale in Europa League per la seconda volta (dopo averlo fatto nel 2019/20), in quella che è la sua ottava partecipazione alla competizione.

Il Ferencvaros ha perso gli ultimi due incontri in Europa League senza segnare (0-1 v Trabzonspor e 0-2 v Bayer Leverkusen) - questa è stata la prima volta che la squadra ungherese non è riuscita a trovare la via della rete per due gare di fila nella competizione.

Tra le squadre che hanno partecipato alle ultime tre edizioni dell’Europa League (dal 2020/21), il Bayer Leverkusen è la squadra che ha la media gol a partita più alta (2.5).

Florian Wirtz è stato coinvolto in 15 gol in 17 presenze con il Bayer Leverkusen in Europa League (sette gol e otto assist), inclusi almeno un gol o un assist in ognuna delle ultime sei gare giocate nella competizione.

Dove vedere Ferencvarosi-Bayer Leverkusen di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Ferencvarosi-Bayer Leverkusen si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 marzo.

Ferencvarosi-Bayer Leverkusen verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

