(15) MARCEL SABITZER (C)

(39) SCOTT MCTOMINAY (C)

(10) MARCUS RASHFORD (C)

(8) BRUNO FERNANDES (C)

(17) FRED (C)

(28) FACUNDO PELLISTRI (C)

(18) CASEMIRO (C)

(10) SERGIO CANALES (C)

(37) DANI PÉREZ (C)

(18) ANDRÉS GUARDADO (C)

(28) RODRI (C)

(17) JOAQUÍN (C)

(14) WILLIAM CARVALHO (C)

(7) JUANMI (C)

(24) AITOR RUIBAL (C)

(5) GUIDO RODRÍGUEZ (C)

PREPARTITA

Real Betis - Manchester United è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 16 marzo alle ore 18:45 allo stadio Benito Villamarín di Sevilla.

Real Betis nella fase a gironi ha incontrato HJK Helsinki, Ludogorets, Roma e Real Sociedad superando il girone con 16 punti mentre Manchester United ha incontrato Sheriff Tiraspol, Omonia Nicosia e Real Sociedad superando il girone con 15 punti.

Real Betis-Manchester United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La prossima sarà per il Real Betis la prima sfida casalinga contro squadre inglese nelle principali competizioni europee dal novembre 2005, quando gli andalusi sconfissero 1-0 il Chelsea nella fase a gironi di Champions League.

Compresa la prossima partita, il Manchester United avrà disputato cinque delle ultime sette gare europee esterne in Spagna – I Red Devils non hanno perso nessuna delle ultime quattro (2V, 2N), battendo la Real Sociedad e pareggiando con il Barcellona in questa stagione.

Il Real Betis ha passato il turno soltanto in una delle sei occasioni in cui nella fase a eliminazione diretta delle principali competizioni europee ha perso la gara di andata, battendo 5-1 il Veljie BK nel primo turno della Coppa Uefa 1998/99 dopo essere stato sconfitto 1-0 nella partita precedente.

Dall’edizione 2009/10, tra le squadre in vantaggio di tre o più gol dopo il match di andata durante una fase a eliminazione diretta di Europa League solo una è stata poi eliminata nella gara di ritorno: si tratta del Basilea nell’edizione 2013/14 (3-0 all’andata, 0-5 al ritorno contro il Valencia).

Marcus Rashford ha segnato 24 gol nelle principali competizioni Uefa con il Manchester United e potrebbe diventare il sesto giocatore del Manchester United a toccare quota 25 nelle coppe europee – Se dovesse riuscirci nella gara di ritorno con il Real Betis, Rashford diventerebbe sia il più giovane giocatore dei Red Devils che il più giovane calciatore inglese a raggiungere questo traguardo nella storia di questi tornei (25 anni e 136 giorni nel giorno della partita).

Dove vedere Real Betis-Manchester United di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Real Betis-Manchester United si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 16 marzo.

Real Betis-Manchester United verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

