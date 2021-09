LIVE LEICESTER CITY - NAPOLI 1-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: King Power Stadium

Città: Leicester

Capienza: 32312 spettatori19:44

Esordio in Europa League per il Napoli di Spalletti contro un avversario molto complicato e una delle favorite per la vittoria finale, il Leicester City di Brendan Rodgers.19:44

Campo complicato, ma l'avvio di campionato del Leicester, con due vittorie e due sconfitte, non è stato dei migliori. Il Napoli invece in Serie A si trova a punteggio pieno dopo le prime tre giornate. Nel girone di Europa League le altre due compagini, che si affronteranno questa sera, sono lo Spartak Mosca e il Legia Varsavia.19:47

Formazione LEICESTER (4-3-3): Schmeichel - Castagne, Evans, Vestergaard, Bertrand - Perez, Ndidi, Soumaré - Daka, Iheanacho, Barnes. A disposizione: Lookman, Vardy, Ward, Pereira, Soyuncu, Thomas, Maddison, Tielemans, Choudhury, Albrighton, Dewsbury-Hall, Amartey.20:15

Formazione NAPOLI (4-2-3-1): Ospina - Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo - Anguissa, Fabian Ruiz - Lozano, Zielinski, Insigne - Osimhen. A disposizione: Politano, Manolas, Zanoli, Ounas, Petagna, Elmas, Jesus, Idasiak, Boffelli.20:17

Leicester in campo con il tridente con Iheanacho al centro e ai lati Daka e Barnes. In difesa davanti a Schmeichel, l'ex atalantino Castagne, Evans, Vestergaard e Bertrand, in mezzo al campo invece giocano Perez, Ndidi e Soumaré.20:19

Spalletti non fa molto turnover, in campo Insigne, Zielinski e Lozano a supporto di Osimhen. Malcuit a destra, Di Lorenzo spostato invece sulla corsia di sinistra. In mezzo al campo ancora Zambo Anguissa con Fabian Ruiz. Tutto ok per Ospina, regolarmente in campo.20:21

1' FISCHIO D’INIZIO DI LEICESTER - NAPOLI. Arbitra Martins.21:00

3' OSIMHEN! Ci prova dal limite l'attaccante del Napoli, il suo tiro di destro viene parato in due tempi da Schmeichel.21:03

7' BARNES AD UN PASSO DAL GOL! Giro palla veloce del Leicester e pallone che in area schizza sui piedi di Barnes, l'attaccante solo davanti ad Ospina calcia a botta sicura ma il portiere colombiano in qualche modo devia in angolo.21:10

9' GOL! LEICESTER - Napoli 1-0! Rete di Perez. Altra azione in velocità dei padroni di casa, palla sulla fascia a Barnes che mette in mezzo dove Perez arriva in corsa e di interno al volo trafigge Ospina.21:11

11' Padroni di casa in controllo del gioco.21:11

15' Punizione dal limite per il Napoli, dopo un fallo al limite su Fabian Ruiz.21:14

15' Ci prova Insigne, il pallone gira ma si spegne alto sopra la traversa.21:15

20' Venti minuti di gioco, il Napoli prova a reagire ma l'intensità della squadra di casa al momento non lascia molti spazi agli uomini di Spalletti.21:20

21' NAPOLI PERICOLOSO! Recupero pala di Anguissa, Osimhen salta Evans nell'uno contro uno e dal limite fa partire un gran tiro, senza però trovare lo specchio della porta.21:22

21' Cartellino giallo per Ndidi dopo il fallo su Anguissa.21:22

24' Cross di Insigne dalla sinistra, la palla sorvola tutta l'area e non ci arriva per poco Malcuit.21:25

28' Scatto di Osimhen sulla sinistra, l'attaccante alza la testa e cerca Malcuit, il francese però calcia male.21:29

30' PILLOLA STATISTICA: Il Napoli non ha mai mantenuto la porta inviolata nelle sue 11 trasferte contro squadre inglesi in competizioni europee.21:32

32' Cartellino giallo anche per Soumaré, che mette giù Lozano partito in velocità.21:34

33' Fallo di Di Lorenzo su Daka, giallo per lui.21:34

35' Tiro a giro di Insigne dalla distanza, palla alla sinistra di Schmeichel.21:36

37' NAPOLI AD UN PASSO DAL PAREGGIO! Osimhen recupera palla e in area serve benissimo Zielinski, il polacco calcia ma non impatta bene la sfera e si fa recuperare.21:38

40' ANCORA NAPOLI! Da calcio d'angolo, la palla finisce al limite sui piedi di Insigne che prova la conclusione di precisione, la palla si spegne di poco alla sinistra di Schmeichel.21:40

41' OSIMHEN! Pallone in area che finisce a Zielinski, il polacco serve Osimhen che prova ad indirizzarla di punta, ma calcia alto sopra la traversa.21:42

43' Molto più Napoli in questo finale di tempo. Il Leicester ora soffre.21:43

45' Altra palla gol per il Napoli! Lozano stacca di testa un cross dalla destra di Malcuit, ma Schmeichel è reattivo e smanaccia.21:46

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.21:47

45'+2' Fine primo tempo: LEICESTER - NAPOLI 1-0.21:47

Partita bella ed equilibrata, parte meglio la squadra di Rodgers mettendo in grossa difficoltà il Napoli e trovando il vantaggio con Perez, gli ospiti escono nel finale rendendosi in più occasioni pericolosi e sfiorando più volte la rete del pareggio.21:48

46' Inizia il secondo tempo di LEICESTER - NAPOLI.22:04

46' Doppio cambio nel Leicester, entra Soyuncu per Evans.22:04

46' Dentro anche Tielemans per Perez.22:05

50' Avvio di ripresa molto combattuto con molti falli in mezzo al campo.22:08

52' Insigne pesca Lozano in profondità, l'attaccante non controlla bene e Schmeichel esce e recupera.22:11