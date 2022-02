Dove si gioca la partita:



Stadio: Gewiss Stadium

Città: Bergamo

Capienza: 26724 spettatori20:35

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Olympiacos, gara valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League.20:35

La Dea scende nella seconda competizione europea dopo aver concluso al terzo posto il Gruppo F di Champions League, alle spalle di Manchester United e Villarreal. Gli uomini di Gian Piero Gasperini non stanno vivendo un buon momento, visto che non vincono da oltre un mese. L'ultimo successo, infatti, è arrivato lo scorso 12 gennaio: 2-0 contro il Venezia in Coppa Italia.20:38

I greci, invece, hanno chiuso in seconda posizione il Gruppo D di Europa League, dietro all'Eintracht Francoforte e davanti a Fenerbahce e Anversa. In patria, invece, la squadra di Pedro Martins è saldamente in testa alla classifica, con nove punti in più rispetto al PAOK secondo.20:40

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Atalanta si schiera in campo con un 3-4-2-1: Musso - Toloi, Demiral, Djimsiti - Maehle, De Roon, Pessina, Pezzella - Malinovskyi, Pasalic - Muriel. A disposizione: Sportiello, Rossi, Scalvini, Hateboer, Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Mihaila, Boga.20:44

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Olympiacos si schiera in campo con un 3-4-3: Vaclik - Papastathopoulos, Manolas, Cissè - Lala, M'Vila, A. Camara, Reabciuk - Masouras, Soares, Onyekuru. A disposizione: Tzolakis, Ba, Papadopoulos, Kunde, M. Camara, Valbuena, Kitsos, Fadiga, Bouchalakis, El-Arabi, Lopes, Vrousai.20:47