(18) GLEN KAMARA (C)

(23) SCOTT WRIGHT (C)

(19) JAMES SANDS (C)

(10) STEVEN DAVIS (C)

(16) AARON RAMSEY (C)

(17) JOE AYODELE-ARIBO (C)

(8) RYAN JACK (C)

(4) JOHN LUNDSTRAM (C)

(37) SCOTT ARFIELD (C)

(14) RYAN KENT (C)

(30) FELIX PASSLACK (C)

(7) GIOVANNI REYNA (C)

(10) THORGAN HAZARD (C)

(20) REINIER (C)

(19) JULIAN BRANDT (C)

(22) JUDE BELLINGHAM (C)

(28) AXEL WITSEL (C)

(11) MARCO REUS (C)

(8) MAHMOUD DAHOUD (C)

PREPARTITA

Borussia Dortmund - Rangers è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 17 febbraio alle ore 18:45 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.

Arbitro di Borussia Dortmund - Rangers sarà Clément Turpin coadiuvato da Nicolas Danos e Cyril Gringore. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Borussia Dortmund nella fase a gironi ha incontrato Lione e Brøndby IF superando il girone con 0 punti mentre Rangers ha incontrato Sparta Prague, Brøndby IF e Lione superando il girone con 8 punti.

Dove vedere Borussia Dortmund-Rangers di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Rangers si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 17 febbraio.

Borussia Dortmund-Rangers verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League