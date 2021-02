LIVE BENFICA - ARSENAL 1-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(25) MOHAMED ELNENY (C)

(32) EMILE SMITH ROWE (C)

(8) DANI CEBALLOS (C)

(7) BUKAYO SAKA (C)

(11) MARTIN ØDEGAARD (C)

(34) GRANIT XHAKA (C)

(19) CHIQUINHO (C)

(38) PEDRINHO (C)

(8) GABRIEL PIRES (C)

(27) RAFA (C)

(11) FRANCO CERVI (C)

(3) ALEJANDRO GRIMALDO (C)

(28) JULIAN WEIGL (C)

(21) PIZZI (C)

(49) ADEL TAARABT (C)

(17) DIOGO GONÇALVES (C)

Gol! Benfica 1, Arsenal 0. Pizzi (Benfica) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:13

Rigore concesso da Emile Smith Rowe (Arsenal) per un fallo di mano in area.22:11

Fuorigioco. Bukayo Saka(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Emile Smith Rowe e' colto in fuorigioco.22:07

Tiro parato. Pizzi (Benfica) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Diogo Gonçalves.22:08

Fuorigioco. Martin Ødegaard(Arsenal) prova il lancio lungo, ma David Luiz e' colto in fuorigioco.21:43

Fuorigioco. Gabriel Magalhães(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Pierre-Emerick Aubameyang e' colto in fuorigioco.21:35

Tiro parato. Darwin Núñez (Benfica) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Adel Taarabt.21:35

Tiro parato. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Héctor Bellerín.21:29

Fuorigioco. Héctor Bellerín(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Bukayo Saka e' colto in fuorigioco.21:25

Fuorigioco. Cédric Soares(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Pierre-Emerick Aubameyang e' colto in fuorigioco.21:21

Fuorigioco. David Luiz(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Bukayo Saka e' colto in fuorigioco.21:08

Fuorigioco. Granit Xhaka(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Pierre-Emerick Aubameyang e' colto in fuorigioco.21:02

Fuorigioco. Dani Ceballos(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Pierre-Emerick Aubameyang e' colto in fuorigioco.21:04

Commento in diretta

PREPARTITA

Benfica - Arsenal è valevole per i Sedicesimi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 18 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Benfica - Arsenal sarà Cüneyt Çakir coadiuvato da Bahattin Duran e Tarik Ongun. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Benfica nella fase a gironi ha incontrato Dundalk, Molde, Lech Poznan, Standard Liegi e Rangers superando il girone con 12 punti mentre Arsenal ha incontrato SK Rapid Wien, Molde e Dundalk superando il girone con 18 punti.

Dove vedere Benfica-Arsenal di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Benfica-Arsenal si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 18 febbraio.

Benfica-Arsenal verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League