LIVE ROYAL ANTWERP - RANGERS 2-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(8) RYAN JACK (C)

(7) IANIS HAGI (C)

(18) GLEN KAMARA (C)

(37) SCOTT ARFIELD (C)

(10) STEVEN DAVIS (C)

(19) KOJI MIYOSHI (C)

(48) IVAN PAVLIC (C)

(23) NANA AMPOMAH (C)

(5) BIRGER VERSTRAETE (C)

(16) PIETER GERKENS (C)

(94) JORDAN LUKAKU (C)

(30) AURÉLIO BUTA (C)

(15) FRANK BOYA (C)

(18) MARTIN HONGLA (C)

Ryan Kent (Rangers) e' ammonito per un brutto fallo.22:16

Gol! Royal Antwerp 2, Rangers 1. Lior Refaelov (Royal Antwerp) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:54

Rigore per Royal Antwerp. Lior Refaelov e'stato atterrato in area di rigore.21:51

Rigore concesso da Steven Davis (Rangers) per un fallo in area.21:51

Tentativo fallito. Connor Goldson (Rangers) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra tira alto. Assist di Borna Barisic con cross in seguito a un calcio da fermo.21:51

Sostituzione, Rangers. Ryan Kent sostituisce Kemar Roofe per infortunio.21:50

Gol! Royal Antwerp 1, Rangers 1. Felipe Avenatti (Royal Antwerp) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lior Refaelov con cross in seguito a un calcio da fermo.21:46

Borna Barisic (Rangers) e' ammonito per un brutto fallo.21:43

Fuorigioco. Pieter Gerkens(Royal Antwerp) prova il lancio lungo, ma Felipe Avenatti e' colto in fuorigioco.21:43

Fuorigioco. Martin Hongla(Royal Antwerp) prova il lancio lungo, ma Frank Boya e' colto in fuorigioco.21:40

Fuorigioco. Joe Aribo(Rangers) prova il lancio lungo, ma Alfredo Morelos e' colto in fuorigioco.21:40

Sostituzione, Rangers. Leon Balogun sostituisce James Tavernier per infortunio.21:25

Commento in diretta

PREPARTITA

Royal Antwerp - Rangers è valevole per i Sedicesimi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 18 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Bosuilstadion di Antwerp.

Arbitro di Royal Antwerp - Rangers sarà Georgi Kabakov coadiuvato da Martin Margaritov e Divan Valkov. Al VAR invece ci sarà Felix Zwayer.

Royal Antwerp nella fase a gironi ha incontrato Lech Poznan, Ludogorets, Tottenham e LASK superando il girone con 12 punti mentre Rangers ha incontrato Standard Liegi, Benfica e Lech Poznan superando il girone con 14 punti.

Dove vedere Royal Antwerp-Rangers di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Royal Antwerp-Rangers si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 18 febbraio.

Royal Antwerp-Rangers verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

