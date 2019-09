PASTORE! Cross basso per Dzeko, ci arriva per primo Gunok21:03

Sponda in area di Dzeko, in ritardo i compagni che non arrivano sulla sfera21:05

PAU LOPEZ! Allontana di testa in uscita il cross di Clichy per le punte! Che rischio21:32

Gulbrandsen fermato per ché in posizione irregolare21:38

ARDA TURAN! In mischia nell'area giallorossa cerca di colpire in scivolata ma commette fallo22:02

Tekdemir! Pasticcio Diawara-Pau Lopez, sta per colpire il turco ma l'arbitro ferma per fuorigioco. Che rischio per la Roma22:10

Sponda di Dzeko per Zaniolo, che con il mancino trafigge Gunok per la terza volta22:27

Kalinic in campo per Dzeko22:30

PREPARTITA

Roma - Basaksehir è valevole per la prima giornata del girone J della fase a gironi dell'Europa League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma di Roma.

Arbitro di Roma - Basaksehir è Xavier Estrada Fernandez (Spagna).

La Roma si trova nel girone J insieme ad Basaksehir, Monchengladbach e Wolfsberg.

La Roma è reduce dalla rotonda vittoria contro il Sassuolo nel campionato di Serie A e cercherà di trovare la prima vittoria dell'Europa League 2019/2020. La squadra di Fonseca dovrà fare a meno di Perotti, Zappacosta e Under, indisponibile ancora per qualche settimana. A centrocampo Diawara dovrebbe giocare al posto di Cristante mentre davanti Dzeko dovrebbe essere affiancato da Zaniolo e Pellegrini.

Probabili formazioni:

Roma: Lopez, Florenzi, Fazio, Mancini, Spinazzola, Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko. All. Paulo Fonseca.

Basaksehir: Gunok; Caicara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Tekmedir, Topal, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli. All. Okan Buruk.

Dove vedere Roma-Basaksehir di Europa League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Roma-Basaksehir si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 19 settembre.

Roma-Basaksehir verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. La partita sarà visibile anche in chiaro su TV8.

