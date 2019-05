96' Grazie per aver seguito la diretta live di Eintracht Francoforte-Chelsea! Alla prossima!

96' FINISCE QUI! 1-1 fra l'Eintracht Francoforte e il Chelsea. Al gol di Jovic ha risposto la rete di Pedro. Il ritorno a Stamford Bridge è fra una settimana

92' Cambio nell'Eintracht Francoforte! Fuori Gacinovic e dentro Willems

90' Saranno 5 i minuti di recupero!

89' Azione personale di Jovic, che viene fermato irregolarmente da Pedro vicino al lato corto dell'area di rigore

86' EINTRACHT ANCORA PERICOLOSO! Kantè perde palla, Hasebe si invola verso Kepa, ma viene chiuso, la sfera si allarga con Paciencia che prova la conclusione che viene murata da David Luiz

85' ABRAHAM! Colpo di testa su azione di angolo, palla alta sopra la traversa

84' Ultimi minuti di gara e dopo un periodo di difficoltà è l'Eintracht a rendersi pericoloso

82' Cambio nel Chelsea! Fuori Loftus-Cheek e dentro Kovacic

81' EINTRACHT VICINO AL PAREGGIO! Cross basso di da Costa e per poco Paciencia non arriva in scivolata

80' Principio di crampi per Gacinovic che rassicura però la propria panchina

77' DAVID LUIZ! Punizione pennellata di Hazard per la testa del brasiliano, blocca Trapp

74' LOFTUS-CHEEK! Sinistro dal limite, Trapp respinge

72' Primo cambio nell'Eintracht Francoforte! Fuori Fernandes e dentro Paciencia

72' Giroud prova la girata di sinistro, palla a lato

70' Pedro prova a trovare spazio in area per concludere, ma i difensori tedeschi chiudono bene

67' Chelsea in pieno controllo della gara, Eintracht che fatica a superare la metà campo

64' Contropiede sprecato da Jovic che perde il tempo per l'ultimo passaggio e sbaglia la misura dell'apertura a sinistra

62' Primo cambio nel Chelsea! Fuori Willian e dentro Hazard

61' Ammonito anche Fernandes per un fallo a centrocampo su Loftus-Cheek

60' TRAVERSA DI DAVID LUIZ! Punizione quasi perfetta del brasiliano, leggera deviazione di Trapp e palla che si stampa sulla traversa

58' Ammonito Hasebe per un fallo su Willian!

57' WILLIAN! Il brasiliano riceve da Loftus-Cheek e si accentra, ma il suo destro è debole e viene bloccato da Trapp

54' LOFTUS-CHEEK! Ripartenza del centrocampista del Chelsea, scambio con Pedro e destro di prima intenzione, palla alta sopra la traversa

51' Entrambi sembrano in grado di poter continuare la gara, Jorginho lo farà con una vistosa benda

50' Rode è già in piede, mentre Jorginho ha riportato un taglio sulla parte sinistra della testa

49' Scontro testa contro testa fra Jorginho e Rode, l'arbitro interrompe il gioco e chiama in campo i due staff medici

46' SI RIPARTE! Palla all'Eintracht Francoforte

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO! 1-1 fra Eintracht Francoforte e Chelsea. A Jovic ha risposto poco prima dell'intervallo Pedro

44' Loftus-Cheek serve Pedro in area, l'ex Barcellona si sposta la sfera sul sinistro e fulmina Trapp sul secondo palo

44' PAREGGIO DEL CHELSEA! PEDRO!

42' LOFTUS-CHEEK! Destro dal limite che sfiora il palo alla destra di Trapp

40' Lancio di Willian per Giroud, ma il francese invece che tentare la conclusione, prova a fare da sponda per un compagno, ma il pallone viene allontanato dalla difesa tedesca

38' Sarri continua a urlare indicazioni dalla propria panchina

35' Spinge l'Eintracht che guadagna due corner consecutivi

33' Willian prova l'azione personale sulla sinistra, ma ben 4 uomini lo chiudono e gli strappano il pallone

30' Il Chelsea prova a portarsi in avanti alla ricerca del gol del pareggio, ma non trova spazi in area di rigore tedesca

27' PEDRO! Sinistro al volo da fuori area, palla a lato di un soffio

24' Perfetto cross dalla sinistra di Kostic per il tuffo di testa di Jovic, che si insacca nell'angolino alla sinistra di Kepa

23' EINTRACHT FRANCOFORTE IN VANTAGGIO! JOVIC!

20' Palla vagante in area del Chelsea che arriva a Abraham che di destro spara alto

19' Giallo per Christensen per un fallo in netto ritardo su Rode!

18' Eintracht che prova a spingere sulla sinistra, ma il cross rasoterra di Fernandes viene bloccato da Kepa

15' Giro palla del Chelsea che però fa fatica a trovare spazi nella difesa avversaria

12' Ritmi abbastanza lenti in questi primi minuti, le due squadre si stanno ancora studiando

9' Chelsea che prova a sfruttare le fasce laterali, ma i padroni di casa dell'Eintracht sono molto attenti in questa fase

6' E' la squadra inglese a fare la partita, Eintracht che si affida alle sue solite ripartenze veloci

3' Kantè prova dalla distanza, palla sul fondo, nessun problema per Trapp

1' PARTITI! Palla al Chelsea

Per i tedeschi padroni di casa due le assenze pesanti, quelle di Rebic e Haller

Gara di andata della semifinale di Europa League nella quale Maurizio Sarri lascia in panchina sia Higuain che Hazard