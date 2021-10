LIVE FENERBAHçE - ROYAL ANTWERP 2-2 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(80) PIERRE DWOMOH (C)

(8) ALHASSAN YUSUF (C)

(6) BIRGER VERSTRAETE (C)

(16) PIETER GERKENS (C)

(6) MAX MEYER (C)

(26) MIHA ZAJC (C)

(14) DIMITRIOS PELKAS (C)

(23) MUHAMMED GÜMÜSKAYA (C)

(25) ARDA GULER (C)

(16) FERDI KADIOGLU (C)

(5) JOSÉ SOSA (C)

(21) BRIGHT SAMUEL (C)

(20) LUIZ GUSTAVO (C)

Miha Zajc (Fenerbahce) e' ammonito per un brutto fallo.20:18

Fuorigioco. Mbwana Samatta(Royal Antwerp) prova il lancio lungo, ma Benson Manuel e' colto in fuorigioco.20:14

Gol! Fenerbahce 2, Royal Antwerp 2. Pieter Gerkens (Royal Antwerp) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Birger Verstraete con cross da calcio d'angolo.20:06

Attila Szalai (Fenerbahce) e' ammonito per un brutto fallo.20:01

Tentativo fallito. Sam Vines (Royal Antwerp) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:01

Ritchie De Laet (Royal Antwerp) e' ammonito per un brutto fallo.19:57

Fuorigioco. Attila Szalai(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Enner Valencia e' colto in fuorigioco.19:49

Gol! Fenerbahce 2, Royal Antwerp 1. Enner Valencia (Fenerbahce) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:44

Rigore concesso da Dinis Almeida (Royal Antwerp) per un fallo in area.19:32

Rigore per Fenerbahce. Enner Valencia e'stato atterrato in area di rigore.19:30

Ferdi Kadioglu (Fenerbahce) e' ammonito per un brutto fallo.19:52

Rigore concesso da Jelle Bataille (Royal Antwerp) per un fallo in area.19:20

Rigore per Fenerbahce. Enner Valencia e'stato atterrato in area di rigore.19:20

Tiro parato. Bright Samuel (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Enner Valencia.18:58

Gol! Fenerbahce 0, Royal Antwerp 1. Mbwana Samatta (Royal Antwerp) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Viktor Fischer.19:42

Fuorigioco. Luiz Gustavo(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Enner Valencia e' colto in fuorigioco.18:45

PREPARTITA

Fenerbahçe - Royal Antwerp è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Ulker Stadyumu di Istanbul.

Arbitro di Fenerbahçe - Royal Antwerp sarà Sergei Ivanov coadiuvato da Roman Usachev e Valeri Danchenko. Al VAR invece ci sarà Vladimir Moskalev.

Dove vedere Fenerbahçe-Royal Antwerp di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Fenerbahçe-Royal Antwerp si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 21 ottobre.

Fenerbahçe-Royal Antwerp verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

