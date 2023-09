L'Atalanta arriva dalla sconfitta maturata per 3-2 contro la Fiorentina, mentre il Rakow è reduce dalla vittoria per 1-0 sul Lodz.20:09

Le scelte di Gasperini: ancora panchina per Pasalic e Bakker, c'è Muriel invece da titolare nel ruolo di centravanti, supportato da Lookman e De Ketelaere. Sulla fascia sinistra confermato ancora Ruggeri, out Kolasinac in difesa.20:17