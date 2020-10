LIVE CSKA SOFIA - CFR CLUJ 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(11) MICHAEL PEREIRA (C)

(98) NICOLAE CARNAT (C)

(94) CATALIN MIHAI ITU (C)

(27) ALEXANDRU MIHAITA CHIPCIU (C)

(28) OVIDIU STEFAN HOBAN (C)

(99) MARIO JÚNIOR RONDÓN FERNÁNDEZ (C)

(7) ALEXANDRU ADRIAN PAUN ALEXANDRU (C)

(8) DAMJAN DJOKOVIC (C)

(10) CIPRIAN IOAN DEAC (C)

(10) STEFANO BELTRAME (C)

(30) GEORGI YOMOV (C)

(21) AMOS YOUGA (C)

(24) JEROME SINCLAIR (C)

(20) TIAGO RODRIGUES (C)

(13) YOUNOUSSE SANKHARÉ (C)

Tiro parato. Alexandru Adrian Paun Alexandru (CFR Cluj) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mario Júnior Rondón Fernández con suggerimento di testa.19:26

Tiro parato. Ali Sowe (CSKA Sofia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Thibaut Vion con cross.19:20

Tiro parato. Younousse Sankharé (CSKA Sofia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tiago Rodrigues.19:05

Tiro parato. Ali Sowe (CSKA Sofia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:02

Tiro parato. Georgi Yomov (CSKA Sofia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Younousse Sankharé.18:58

Commento in diretta

PREPARTITA

CSKA Sofia - CFR Cluj è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:55 allo stadio Vasil Levski National Stadium di Sofia.

Arbitro di CSKA Sofia - CFR Cluj sarà Halil Umut Meler coadiuvato da Mustafa Eyisoy e Cevdet Kömürcüoglu.

CSKA Sofia nella fase a gironi ha incontrato Lazio superando il girone con 0 punti mentre CFR Cluj ha incontrato Celtic, Rennes e Lazio superando il girone con 12 punti.

Dove vedere CSKA Sofia-CFR Cluj di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

CSKA Sofia-CFR Cluj si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 22 ottobre.

CSKA Sofia-CFR Cluj verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

