LIVE LEICESTER CITY - ZORYA LUHANSK 2-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(97) ANDREJS CIGANIKS (C)

(7) VLADYSLAV KOCHERGIN (C)

(27) YEHOR NAZARYNA (C)

(80) VLADLEN YURCHENKO (C)

(21) DMYTRO IVANISENYA (C)

(11) MARC ALBRIGHTON (C)

(19) CENGIZ ÜNDER (C)

(20) HAMZA CHOUDHURY (C)

(24) NAMPALYS MENDY (C)

(26) DENNIS PRAET (C)

(10) JAMES MADDISON (C)

(15) HARVEY BARNES (C)

(8) YOURI TIELEMANS (C)

Gol! Leicester City 2, Zorya Luhansk 0. Harvey Barnes (Leicester City) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Kelechi Iheanacho.21:46

Tiro parato. Harvey Barnes (Leicester City) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kelechi Iheanacho.21:57

Gol! Leicester City 1, Zorya Luhansk 0. James Maddison (Leicester City) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kelechi Iheanacho.21:29

Vladyslav Kabaev (Zorya Luhansk) e' ammonito per un brutto fallo.21:27

Fuorigioco. Kelechi Iheanacho(Leicester City) prova il lancio lungo, ma James Maddison e' colto in fuorigioco.21:22

Youri Tielemans (Leicester City) e' ammonito per un brutto fallo.21:11

Commento in diretta

PREPARTITA

Leicester City - Zorya Luhansk è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio King Power Stadium di Leicester.

Arbitro di Leicester City - Zorya Luhansk sarà Stéphanie Frappart coadiuvato da Cyril Mugnier e Benjamin Pages.

Dove vedere Leicester City-Zorya Luhansk di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Leicester City-Zorya Luhansk si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 22 ottobre.

Leicester City-Zorya Luhansk verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League