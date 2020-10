LIVE LUDOGORETS - ROYAL ANTWERP 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(15) FRANK BOYA (C)

(5) BIRGER VERSTRAETE (C)

(38) FARIS HAROUN (C)

(18) MARTIN HONGLA (C)

(16) PIETER GERKENS (C)

(6) SIMEN KRISTIANSEN JUKLERØD (C)

(19) KOJI MIYOSHI (C)

(82) IVAN YORDANOV (C)

(12) ANICET ANDRIANANTENAINA (C)

(7) ALEX SANTANA (C)

(25) STÉPHANE BADJI (C)

(64) DOMINIK YANKOV (C)

Sostituzione, Ludogorets Razgrad. Elvis Manu sostituisce Kiril Despodov per infortunio.21:45

Tiro parato. Kiril Despodov (Ludogorets Razgrad) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Higinio.21:42

Fuorigioco. Cicinho(Ludogorets Razgrad) prova il lancio lungo, ma Stéphane Badji e' colto in fuorigioco.21:50

Tiro parato. Pieter Gerkens (Royal Antwerp) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Simen Kristiansen Juklerød.21:22

Fuorigioco. Faris Haroun(Royal Antwerp) prova il lancio lungo, ma Pieter Gerkens e' colto in fuorigioco.21:04

Commento in diretta

PREPARTITA

Ludogorets - Royal Antwerp è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Huvepharma Arena di Razgrad.

Arbitro di Ludogorets - Royal Antwerp sarà Roi Reinshreiber coadiuvato da David Elias Biton e Dvir Shimon.

Dove vedere Ludogorets-Royal Antwerp di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Ludogorets-Royal Antwerp si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 22 ottobre.

Ludogorets-Royal Antwerp verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

