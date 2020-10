LIVE TOTTENHAM - LASK 2-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(31) LUKAS GRGIC (C)

(27) THOMAS GOIGINGER (C)

(21) MADS EMIL MADSEN (C)

(13) JOHANNES EGGESTEIN (C)

(7) RENÉ RENNER (C)

(25) JAMES HOLLAND (C)

(26) REINHOLD RANFTL (C)

(10) PETER MICHORL (C)

(18) GIOVANI LO CELSO (C)

(28) TANGUY NDOMBELE (C)

(17) MOUSSA SISSOKO (C)

(20) DELE ALLI (C)

(5) PIERRE-EMILE HØJBJERG (C)

(8) HARRY WINKS (C)

(27) LUCAS MOURA (C)

(11) ERIK LAMELA (C)

(9) GARETH BALE (C)

Peter Michorl (LASK) e' ammonito per un brutto fallo.21:47

Tiro parato. Andreas Gruber (LASK) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:45

Sostituzione, LASK. Petar Filipovic sostituisce René Renner per infortunio.21:39

Tentativo fallito. Gernot Trauner (LASK) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto in seguito a un calcio da fermo.21:33

Tiro parato. Erik Lamela (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Carlos Vinicius.21:52

Fuorigioco. Erik Lamela(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Sergio Reguilón e' colto in fuorigioco.21:14

Tiro parato. Husein Balic (LASK) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Peter Michorl.21:11

Commento in diretta

PREPARTITA

Tottenham - LASK è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di London.

Arbitro di Tottenham - LASK sarà Mohammed Al-Hakim coadiuvato da Fredrik Klyver e Mikael Hallin.

Il Tottenham nella fase a gironi ha incontrato Rosenborg superando il girone con 0 punti mentre LASK ha incontrato Sporting Lisbona, PSV Eindhoven e Rosenborg superando il girone con 13 punti.

Dove vedere Tottenham-LASK di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Tottenham-LASK si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 22 ottobre.

Tottenham-LASK verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

